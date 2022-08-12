Арест автомобиля заставил калининградца рассчитаться с алиментным долгом

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Калининграда погасил крупную задолженность по алиментам после того, как его автомобиль арестовали судебные приставы в ходе рейда с ГИБДД.

Мужчина должен был выплачивать на содержание 6-летней дочери ежемесячно по 15 тысяч рублей. Однако свои обязательства он не выполнял и накопил задолженность 425 тысяч рублей.

Судебный пристав установила, что в собственности у должника имеется легковой автомобиль «Опель Астра». При проведении очередного совместного рейда с сотрудниками ГИБДД приставам удалось вычислить по камерам системы видеонаблюдения «Безопасный город» маршрут перемещения машины и остановить ее на одной из улиц Калининграда.

Машина должника была арестована и помещена на спецстоянку. Чтобы не лишиться автомобиля, мужчина оплатил долг.