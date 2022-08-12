В Багратионовске наркоторговец при задержании распылил баллончик в лицо полицейскому

Житель Багратионовска с амфетамином, пытаясь сбежать от полицейских, распылил баллончик в лицо сотруднику. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

10 июля во время несения службы на улице Багратиона наряд ДПС заметил «Ауди», водитель которого увидел автоинспекторов и резко свернул во дворы. Инспекторы Госавтоинспекции проследовали за машиной, тогда один из пассажиров выскочил из автомобиля и попытался скрыться.

При попытке задержания он оказал сопротивление и распылил в сторону сотрудников содержимое перцового баллончика. От действий мужчины пострадал один из сотрудников полиции.

Убегая, 25-летний местный житель выбросил кошелёк, в котором находился полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что внутри находился амфетамин массой более 16 граммов.

В настоящее время мужчина содержится под стражей. На него завели несколько уголовных дел.