В Калининграде сбили 9-летнего ребенка, который резко выбежал на дорогу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области произошло три наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На ул. 4-й Большой Окружной в Калининграде водитель «Опеля» сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Ребенка с травмами доставили в детскую областную больницу.

На ул. К. Маркса водитель «Киа» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 37-летнего мужчину.

На пр. Ленина в Балтийске на зебре сбили 30-летнего мужчину, он получил телесные повреждения.