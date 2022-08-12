В Светлогорске в субботу ограничат движение из-за триатлона

. Фото: Светлогорский городской округ

В субботу, 13 августа, в Светлогорске будет ограничено движение транспорта в связи с проведением областного чемпионата по триатлону и открытых соревнований по легкой атлетике. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Движение будет ограничено:

- с 06.00 до 10.00 по ул. Ленина от часовни Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (ул. Ленина, 7б) до Железнодорожного вокзала (ул. Ленина, 33), по ул. К. Маркса, ул. Октябрьской, ул. Садовой и ул. Гагарина;

- с 09.00 до 13.00 по ул. Ленина от часовни Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (ул. Ленина, 7б) до перекрестка с ул. Ленина и ул. Октябрьской (ориентир - фудтрак «Панда»), по ул. Октябрьской, ул. Садовой и ул. Гагарина.

Объезд перекрытых дорог рекомендуют осуществлять по ул. Штрауса, ул. Балтийской, ул. 8 Марта, ул. Подгорной, ул. К. Маркса (с 10.00) и Калининградскому проспекту.