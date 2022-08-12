Власти сообщили о ходе работ по реконструкции газопровода до Балтийска

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Разрыв логистических цепочек и увеличение сроков поставки оборудования повлиял на график работ по реконструкции газопровода до Балтийска, но в настоящий момент имеются все ресурсы для наращивания темпов и своевременного исполнения контракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас на площадках строительства трудятся более 90 человек, задействовано порядка 30 единиц техники.

Напомним, что газопровод и газораспределительная станция не находились в эксплуатации с 2014 года. Для возобновления строительства была проведена их диагностика и экспертиза промышленной безопасности. По итогам обследования сделано заключение о целесообразности реконструкции.

«Сейчас идет активная фаза строительства. Предпринимаем все меры для того, чтобы качественно и в срок завершить работы», – отметил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.