Водитель не была пристегнута: В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии под Гвардейском

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Гвардейском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 23-летняя водитель «Мазды» не была пристегнута. На прямом участке дороги она не справилась с управлением при обгоне. При резком возвращении в ранее занимаемую полосу она потеряла контроль над управлением, съехала на обочину, а затем выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту».

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель, 10-летний и 36-летний пассажиры «Тойоты». Виновница аварии погибла на месте происшествия.