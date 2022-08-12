КЖД продлила курсирование дополнительных поездов в Зеленоградск и Светлогорск

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С 15 августа в Калининградской области продлевается курсирование дополнительных поездов на двух приморских направлениях. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

На зеленоградском и светлогорском направлениях с 15 по 19 августа вновь назначены дополнительные «Ласточки», которые будут отправляться:

- с Северного вокзала в Зеленоградск в 9:46;

- из Зеленоградска до Южного вокзала в 10:30;

- с Северного вокзала в Светлогорск в 12:38;

- из Светлогорска до Северного вокзала в 11:14;

- из Светлогорска до Южного вокзала в 20:36.