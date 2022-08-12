КЖД продлила курсирование дополнительных поездов в Зеленоградск и Светлогорск

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Фото: архив "КП"
С 15 августа в Калининградской области продлевается курсирование дополнительных поездов на двух приморских направлениях. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
На зеленоградском и светлогорском направлениях с 15 по 19 августа вновь назначены дополнительные «Ласточки», которые будут отправляться:
- с Северного вокзала в Зеленоградск в 9:46;
- из Зеленоградска до Южного вокзала в 10:30;
- с Северного вокзала в Светлогорск в 12:38;
- из Светлогорска до Северного вокзала в 11:14;
- из Светлогорска до Южного вокзала в 20:36.