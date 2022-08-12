В Калининграде гендиректор компании не уплатил таможенные платежи на 3 млн и получил уголовку

В Калининграде полиция выявила факт уклонения от уплаты таможенных платежей в размере около 3,2 млн рублей при ввозе на территорию Калининградской области бытовых товаров для всей семьи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предоставив таможне недостоверные данные, гендиректор ввез незадекларированные товары на 10 млн рублей и не уплатил таможенные платежи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершённое в крупном размере». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.