Двух жителей Правдинска осудили за вымогательство

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Двое жителей Правдинского района осуждены за вымогательство денег у своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Злоумышленники потребовали у приятеля 150 тысяч рублей, в противном случае они грозились сообщить в полицию, что тот занимался продажей наркотиков.

Потерпевший, воспринимая угрозы реально и опасаясь последствий, передал 75 тысяч рублей.

Суд назначил одному из них наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, другому - 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.