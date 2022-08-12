В Калининграде у Дома Советов проведут всероссийский городской пикник

. Фото: Александр КАТЕРУША

Восьмой Всероссийский фестиваль уличной еды, городской пикник Kaliningrad Street Food, пройдет в Калининграде у Дома Советов с 26 по 28 августа. Как рассказали организаторы, мероприятие состоится в формате выставки-продажи, на которой представят уличные блюда и локальные продукты регионов России.

Как сообщил руководитель оргкомитета городского пикника Александр Исаев, в этом году гости пикника смогут попробовать сыры сразу из нескольких регионов России, калужский яблочный сидр, белевскую пастилу, жареный сыр халуми из Смоленска, северные пельмени из Мурманска, карачаево-черкесские хычины, а также уличные блюда и локальные продукты от новых калининградских проектов.

На городском пикнике также вручат ежегодную премию Russian Street Food Awards - за лучшие уличные блюда России. В этот раз конкурс пройдет с новыми номинациями, такими как «Лучший десерт».

В программе праздника: показы уличного кино, научные лекции, мастер-классы и перформансы Школы креативных индустрий, маркет местных мастеров, модный показ, мастер-классы для детей и взрослых по рисованию, столярному мастерству и созданию коллажей, а также музыкальная площадка «Радио Калининград».

Отметим, городской пикник Kaliningrad Street Food проводят каждый год в последние летние выходные. В прошлом году он не состоялся из-за эпидемиологических ограничений. За это время организаторы успели провести несколько отборочных туров: в Калуге, Уфе и Смоленске, а также пригласили в Калининград фудпроекты из Владивостока, Мурманска, Миасса и других регионов России.