В Калининграде проведут круглый стол к годовщине Первой мировой войны

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Круглый стол, приуроченный к 108-й годовщине Первой мировой войны, состоится 17 августа в Калининградской областной научной библиотеке.

Как рассказали организаторы, будут обсуждаться события Каушенского боя, судьба предков, принимавших участие в боях на территории Восточной Пруссии, особенности предметов, фотографий, открыток тех времен.

В программе круглого стола: выступление председателя Калининградского клуба краеведов Игоря Афонина, писателя, краеведа Раисы Минаковой, писателя и общественного деятеля Бориса Бартфельда, представителя регионального отделения Российского военно-исторического общества и других.

К мероприятию приглашают присоединиться всех желающих, вход свободный. Зарегистрироваться для участия можно по телефону +7 (4012) 53-33-88 или заполнив регистрационную форму.

Время проведения - 17 августа в 16.00.