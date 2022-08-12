В Калининграде открылся новый Центр психологической поддержки

Сегодня в Калининградской области проживают 138 семей сотрудников различных федеральных силовых структур и ведомств, погибших при исполнении воинского и служебного долга, 8265 ветеранов и инвалидов боевых действий. Теперь все эти люди при необходимости могут обратиться в открывшийся по поручению губернатора специализированный Центр психологической поддержки и реабилитации на улице Комсомольской, 91, в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в центре можно получить квалифицированную помощь психологов и других специалистов. Реабилитация организована в три этапа: диагностика, лечение и восстановление, а также социальная адаптация. Пациенты также смогут посещать врачей, занятия лечебной физкультурой, сеансы массажа, оздоровления в соляной пещере, участвовать в культурной программе госпиталя ветеранов войн.

В министерстве социальной политики добавили также, что новый центр располагает комфортабельными помещениями для временного пребывания, предоставляет сбалансированное качественное питание, услуги индивидуального обслуживания.