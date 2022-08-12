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Происшествия12 августа 2022 16:30

Калининградская полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

В конце июня 45-летний Андрей Васильев ушел из дома и обратно пока не вернулся
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Всех, кто знает о местонахождении этого человека, просят обратиться в полицию.

Всех, кто знает о местонахождении этого человека, просят обратиться в полицию.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отделом полиции по Центральному району Калининграда разыскивается пропавший без вести Васильев Андрей Анатольевич 1976 года рождения. Мужчина 28 июня ушел из дома на улице Брамса и с тех пор не выходит на связь, местонахождение его неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, темные коротко стриженные волосы, легкая небритость, глаза голубые, рост 175-180 см. Был одет в классические брюки и кроссовки темного цвета, светло-серую футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Васильева, просят обращаться по телефонам ОМВД: 8 (4012) 55-22-02 (дежурная часть), 55-20-98 (отдел угрозыска), 8-911-458-36-62 или 02.