Калининградская полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Всех, кто знает о местонахождении этого человека, просят обратиться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отделом полиции по Центральному району Калининграда разыскивается пропавший без вести Васильев Андрей Анатольевич 1976 года рождения. Мужчина 28 июня ушел из дома на улице Брамса и с тех пор не выходит на связь, местонахождение его неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, темные коротко стриженные волосы, легкая небритость, глаза голубые, рост 175-180 см. Был одет в классические брюки и кроссовки темного цвета, светло-серую футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Васильева, просят обращаться по телефонам ОМВД: 8 (4012) 55-22-02 (дежурная часть), 55-20-98 (отдел угрозыска), 8-911-458-36-62 или 02.