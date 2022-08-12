На бульваре Шевцовой с 15 по 30 августа продолжит работу передвижной медицинский комплекс

. Фото: Правительство Калининградской области

Передвижной медицинский комплекс на бульваре Л. Шевцовой продолжит работу на следующей неделе. Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, мобильный центр будет работать с 15 по 30 августа (суббота-воскресенье – выходные дни).

Найти комплекс просто. Он расположен по адресу: бульвар Л. Шевцовой, 1, ориентир – «Виктория».

Время работы комплекса с 9 до 15 часов. Расписание приема специалистов и проведения исследований также необходимо уточнять непосредственно в мобильном центре.