В Калининграде почтили память подводников, погибших на крейсере «Курск»

Сегодня на Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск». Об этом сообщает пресс-службе Западного военного округа.

На кораблях и в частях были проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав почтил минутой молчания память экипажа подлодки. В Калининграде памятные мероприятия состоялись в Балтийском высшем военно-морском училище имени адмирала Ушакова, пятеро выпускников которого в момент трагедии проходили службу на АПРК. В память о них на территории вуза установлены мемориальные плиты с именами офицеров: капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.

Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом. В часовне учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию.