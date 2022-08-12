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Общество12 августа 2022 17:00

В Калининграде полицейские предотвратили возможную трагедию на воде

Родители несовершеннолетних находились рядом, но не предприняли ничего, чтобы удержать своих детей от купания в неположенном месте
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В ходе патрулирования набережной пруда «Поплавок» сотрудники ОМВД России по Центральному району заметили группу подростков, которые, не смотря на предупреждающие таблички, намеревались искупаться в воде.

- Родители несовершеннолетних при этом находились рядом и следили за своими детьми, - отметили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Первым делом полицейские пресекли потенциально опасные действия школьников, а затем популярно разъяснили их законным представителям требования о недопустимости купания в необорудованных для этого местах. Взрослые дяди и тети заверили, что приняли доводы правоохранителей к сведению и клятвенно пообещали впредь не допускать подобных попыток со стороны своих чад.