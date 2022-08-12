В Калининграде возобновляет работу сельскохозяйственная ярмарка

В Калининграде 20 августа вновь начнет функционировать ярмарка выходного дня. По информации правительства области, предварительно свое участие подтвердили уже более 50 фермерских хозяйств, сельхозкооперативов и сельхозпредприятий. Покупателям будет предложен традиционный и востребованный ассортимент товаров: различные сезонные овощи (картофель, морковь, свекла, капуста, огурцы, кабачки, томаты), зелень, шампиньоны, мясная, молочная и рыбная продукция, консервы, яйца, кондитерские изделия, мед, соки, фрукты и ягоды.

Торговое мероприятие было организовано год назад с целью расширения возможности реализации фермерских товаров, и успело приобрести большую популярность у горожан.

Как сообщили в областном минэкономпроме, формат работы ярмарки и место ее проведения остаются прежними: возле здания Калининградского делового центра, на территории парковки между улицей Гаражной и Советским проспектом. Единственное изменение – торговать пока будут только по субботам, с 8:00 до 15:00. Хотя, как заверили организаторы, при наличии продавцов и покупателей ярмарка сможет работать и дольше.

Прилегающая к торговой площадке парковка для посетителей МФЦ будет доступна для автотранспорта, в течение первого часа размещение машин здесь будет бесплатным.