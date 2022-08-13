На пожаре под Калининградом пострадал подросток

Сообщение о пожаре на улице Фабричной в Гурьевске Гурьевске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около половины четвертого часа дня пятницы, 12 августа. Прибывшие по названному адресу пожарные расчеты ПСЧ-20, ПСЧ-1 и СПСЧ в составе 14 человек на 4 единицах техники установили, что на последнем этаже кирпичного трехэтажного многоквартирного дома горит «двушка».

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС, очаг возгорания находился в кухне, а в результате выгорела еще и комната – общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. При этом пострадал 14-летний подросток, которого успели спасти.