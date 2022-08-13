В Калининградской области прошел «Град» и «Ураган»

В учениях было задействовано 20 единиц боевой техники. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Два реактивных дивизиона подразделений армейского корпуса Балтфлота - около 20 единиц боевой и специальной техники и свыше 100 человек личного состава – было задействовано в ходе учения на военном полигоне в Калининградской области.

По легенде, сначала расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили сосредоточение сил условного противника и передали информацию на командный пункт артиллерии. Для ограничения маневра и выхода из-под огневого поражения расчетами реактивных систем «Град» был поставлен заградительный огонь на маршрутах возможного движения незаконных вооруженных формирований. В свою очередь, расчеты РСЗО «Ураган» нанесли поражение по основным силам противника, корректируя стрельбу с помощью БПЛА в режиме реального времени.

В результате все цели были успешно поражены.