Калининградец отомстил за друга, повредив машину его обидчика

Еще в ночь на 31 июля в одном из баров Краснознаменска случилась драка между двумя посетителями. В результате один из поединщиков накостылял другому и победно уехал на автомобиле «Toyota Hilux».

Приятель побежденного решил взять бремя мести на себя. До утра он рыскал по городу и, наконец, отыскал ту самую машину – она была припаркована во дворе дома по улице Антипенкова, а в салоне спокойно спал водитель. Для начала мститель проколол переднее и заднее левые колеса транспортного средства. Затем вооружился кирпичом и последовательно расколотил стекло водительской двери, одну из фар, в довершение оторвав зеркало заднего вида. Пробудившийся автовладелец благоразумно оставался внутри, и только когда нападавший удалился, смог вызвать полицию.

- Злоумышленника быстро вычислили участковые уполномоченные, он сознался в содеянном и списал все на алкогольное опьянение, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.- Сумма нанесенного потерпевшему ущерба составила 50 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам статьи 167 УК РФ, может обернуться для краснознаменца 2 годами лишения свободы. Ну а затраты на ремонт поврежденного авто придется возместить в любом случае.