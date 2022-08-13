В Калининграде отмечают День физкультурника

Сегодня, 13 августа в Калининграде отмечается День физкультурника. В честь этого события запланирован массовый спортивный праздник с показательными выступлениями и интерактивными площадками.

Собственно, массовое мероприятие уже началось: с 10:00 до 13:00 на стадионе «Балтика» каждый желающий может попробовать себя в боксе, регби, упражнениях комплекса ГТО, йоге, легкой атлетике, мини-футболе, баскетболе 3х3, городках, поднятии гирь. Как сообщает министерство спорта, в программе значатся также гребля-индор, пинг-понгс, перетягивание каната, сквош, ; теннис, каратэ, айкидо, тхэквондо, амфут, силовой экстрим, авиамодельный спорт, акробатический рок-н-ролл, флаинг диск, диск-гольф, чир-спорт, спортивная скакалка; рукопашный бой, кикбоксинг. А в пространстве МОСТ под эстакадой на острове Канта с 11:00 можно посетить мастер-классы по фитнесу, групповые занятия по воркауту, самбо, ММА, воздушной гимнастике, армрестлингу, стритлифтингу и многое-многое другое!

Вход свободный.