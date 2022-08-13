Скорость движения автотранспорта в центре Калининграда могут ограничить

Председатель комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Игорь Шлыков в эфире радио «КП-Калининград» сообщил о намерении администрации ограничить скорость дорожного движения в некоторых районах города 40 км/ч. Нововведение может последовать уже в этом году и коснется, прежде всего, мест, активно посещаемых туристами.

- Одна из улиц, где может действовать данное ограничение – Литовский вал, - приоткрыл завесу тайны Шлыков. – Но это уже в следующем году, пока согласованных документов нет.

Чиновник выразил уверенность в том, что если движение транспорта будет организовано правильно, то автомобильных пробок удастся избежать.