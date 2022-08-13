Олимпийский чемпион Алексей Ягудин приедет на Виштынец

В областном центре детского и молодежного отдыха «Жемчужина» на Виштынецком озере с 13 по 17 августа пройдет вторая, заключительная смена «Пространство твоих возможностей» образовательного форума «БалтАртек. Юность». В ней примут участие 100 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет.

В качестве приглашенных лекторов от Российского общества «Знание» выступят знаменитости. Так, 15 августа на диалог-сессии ребята смогут познакомиться с фигуристом, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, а на следующий день свой мастер-класс по созданию трендов проведет профессиональный путешественник и видеоблогер Богдан Булычев. Отточить навыки публичных выступлений поможет актер, режиссер и участник комедийного проекта «Даешь молодежь!» Егор Сальников.

Как сообщили в правительстве Калининградской области, участники смены - будущие лидеры и руководители молодежных групп и сообществ смогут развить свои личностные компетенции, познакомятся с возможностями молодежной политики и способами самореализации в различных проектах и программах, узнают о формировании наставнических навыков и умении строить командную работу. Результатом практической работы участников станут разработанные ими предложения по проведению мероприятий в муниципальных образованиях региона.