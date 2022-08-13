Калининградскому губернатору предложили помиловать осужденную женщину

В женской исправительной колонии №4, что в поселке Колосовка Зеленоградского района, состоялось выездное заседание комиссии по вопросам помилования на территории региона.

Поводом стало соответствующее обращение 57-летней представительницы спецконтингента, которая отбывает назначенное судом наказание с июня прошлого года.

- Женщину расспросили об отношении к совершенному преступлению, законопослушному образу жизни, планах на будущее и семейном положении, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Калининградской области. - На основании ответов и предварительно проведенной работы по изучению характеристики личностных качеств осужденной и данных об ее ситуации комиссия посчитала целесообразным ходатайствовать о сокращении срока наказания.

Теперь дело за губернатором: как пояснил председатель комиссии - начальник Правового управления правительства региона Алексей Попов, все необходимые документы в ближайшее время будут направлены Антону Алиханову для дальнейшего рассмотрения.