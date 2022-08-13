Навальнисты использовали в своих интересах гибель моряков на подлодке «Курск»

Как известно, в России 12 августа прошли памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине гибели атомной подводной лодки «Курск». Разумеется, представители т. н. «несистемной оппозиции» не преминули использовать эту тему в своих интересах.

Так, представители команды Алексея Навального опубликовали в интернете сразу несколько видео. К примеру, от души поглумились над американским журналистом Ларри Кингом, который в интервью в 2000 году задал президенту России вопрос о том, что случилось с подлодкой. Сам Ларри Кинг умер в начале прошлого года, ответить на нападки (если бы, конечно, он вообще снизошел до таких ничтожеств, как навальнисты) не может, чем беззастенчиво и пользуются «оппозиционеры».

Независимые эксперты отмечают, что в попытке дискредитировать российские власти оппозиционные издания и иноагенты готовы не только на подлог фактов, но и на откровенную чернуху.

«Спекулируя на национальных трагедиях России, они почти никогда не позволяют выпадов в сторону своих иностранных спонсоров и не критикуют власти этих государств аналогичным образом», - отметил информресурс «Рыбарь». - А погибшие 118 подводников и судьбы их родственников на этом фоне их не волнуют вовсе.

Напомним: в момент трагедии службу на «Курске» проходили пятеро выпускников расположенного в калининграде Балтийском высшем военно-морском училище имени адмирала Ушакова: капитан 3 ранга Андрей Силогава, капитан-лейтенанты Олег Насиковский и Борис Гелетин, старшие лейтенанты Александр Гудков и Сергей Фитерер.