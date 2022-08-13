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Происшествия13 августа 2022 12:40

В Санкт-Петербурге погиб призывник из Калининграда

Прослуживший всего месяц парень упал в воду во время движения колонны военнослужащих по мосту
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники военно-следственного управления расследуют обстоятельства гибели 19-летнего матроса срочной службы, призванного из Калининграда. Утром минувшей пятницы, 12 августа успевший прослужить всего месяц парень утонул в реке Большая Невка – тело обнаружили немного позже.

Как сообщают местные информресурсы, инцидент произошел во время движения военнослужащих в строю по Сампсониевскому мосту из Медицинской академии имени Кирова на крейсер «Аврора». Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».