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Здоровье13 августа 2022 15:30

Жителей Калининграда пригласили на медосмотр

В Ленинградском районе города организован массовый прием пациентов
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Жителей Ленинградского района Калининграда 14, 20 и 21 августа приглашают пройти диспансеризацию, углубленную диспансеризацию, профилактический осмотр, диспансерный осмотр пациентов с хроническими заболеваниями. Все это можно сделать в поликлинике №3 горбольницы №4 по адресу: улица Горького, 65.

Время приема - с 9:00 до 16:00. Работают врачи-терапевты, узкие специалисты (онколог, невролог, гинеколог, кардиолог), кабинеты рентгенографии, маммографии, флюорографии, функциональной диагностики, а также процедурный кабинет.

Телефон для справок: (8 4012) 99-64-18.