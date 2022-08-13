Жителей Калининграда пригласили на медосмотр

Жителей Ленинградского района Калининграда 14, 20 и 21 августа приглашают пройти диспансеризацию, углубленную диспансеризацию, профилактический осмотр, диспансерный осмотр пациентов с хроническими заболеваниями. Все это можно сделать в поликлинике №3 горбольницы №4 по адресу: улица Горького, 65.

Время приема - с 9:00 до 16:00. Работают врачи-терапевты, узкие специалисты (онколог, невролог, гинеколог, кардиолог), кабинеты рентгенографии, маммографии, флюорографии, функциональной диагностики, а также процедурный кабинет.

Телефон для справок: (8 4012) 99-64-18.