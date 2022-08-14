Калининградский Роспотребнадзор рекомендовал работникам торговли и общепита вновь носить маски

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Пять недель подряд в Калининградской области продолжается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. В структуре возбудителя доминируют варианты Омикрона ВА.4/ВА.5, которые отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В сложившейся ситуации ведомство рекомендует работкам торговли, общепита, транспорта и бытовой сферы услуг возобновить ношение масок.

«Заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска – старше 65-ти лет и имеющих хронические заболевания», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.