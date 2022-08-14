Калининградец лишился 80 тысяч, переведя деньги мошеннице с сайта объявлений

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Житель Гурьевска стал жертвой мошенничества, решив купить товар в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

62-летний мужчина нашел на популярном сайте объявлений выгодное предложение о продаже лодочного мотора. Горожанин списался с женщиной, которая продавала агрегат, и договорился об отправке его в Калининград. После того как он перевел предоплату в размере 16 000 рублей, продавец заверила, что передала все данные в транспортную компанию и на следующий день будет известен трек-номер посылки для отслеживания и получения товара.

Доверчивый горожанин перевел женщине оставшуюся сумму и стал ждать. Через несколько дней покупатель попытался дозвониться до продавца, но номер аферистки оказался недоступен, а объявление на сайте заблокированным. Тогда заявитель связался с транспортной компанией, через которую планировалась доставка, и узнал, что никакой посылки на его имя не поступало. Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы.