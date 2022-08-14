С начала года в Калининградскую область ввезли более 18 млн цветов

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С начала 2022 года в Калининградскую область ввезли более 17 млн импортных срезов цветов и около 1 млн горшочных растений из Литвы, Польши, Словакии и Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Основной объем поставляемой цветочной продукции выращен в Бельгии, Вене, Зимбабве, Израиле, Польше, Кении, Колумбии, Нидерландах, Италии, Эквадоре и других странах.

Наибольшей популярностью пользуются срезки роз, хризантем, тюльпанов, альстромерий, лилий, гвоздик, а также других цветов и горшечные растения - орхидея, антуриум, каланхоэ, розы.

При этом, было выявлено 10 случаев (2160 штук) заражения цветов опасными карантинными объектами. Все зараженные партии цветов были уничтожены.