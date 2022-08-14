Замминистра обороны РФ посетил церемонию открытия конкурса «Морской десант-2022» в Хмелевке

На полигоне «Хмелевка» состоялась церемония открытия международного конкурса «Морской десант-2022». Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в ней приняли участие заместитель министра обороны России, Герой России, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, представители командования ВМФ РФ, команды-участницы, военнослужащие Балтийского флота

На протяжении двух недель около 200 военнослужащих России, Ирана, Венесуэлы, Гвинеи, Таджикистана и Южной Осетии будут демонстрировать свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

В общей сложности, участники конкурса преодолеют более 50 препятствий в четырех этапах конкурса, которые называются «Полоса препятствий», «Тропа выживания», «Корабельный антитеррор» и «Эстафета». Общая протяженность трасс с препятствиями составляет около 7 километров, 500 метров из которой проходят по морю.

Первый этап состязаний «Полоса препятствий» состоится в понедельник, 15 августа.