Региональные власти продолжат субсидировать покупку автолавок для доставки продуктов

Региональные власти готовы продолжать субсидировать покупку автолавок для доставки продуктов в сельские районы. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с представителями калининградской потребкооперации, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас областной бюджет софинансирует 70% этих затрат при условии, если этот транспорт будет регулярно, не менее двух раз в неделю, привозить товары в удаленные населенные пункты Калининградской области. Обновить таким образом свой автопарк могут участники калининградского областного союза потребительских обществ.

«Мы совместно смогли реализовать программу по автолавкам, по доставке продуктов питания. Готовы продолжать эту программу, а также проекты потребкооперации, которые дают возможность нашим фермерам и владельцам подсобных хозяйств реализовывать собственную продукцию», – заявил Антон Алиханов.

Получатели субсидий определяются на конкурсной основе. В прошлом году, таким образом, были распределены 2,8 миллиона рублей, которые поровну получили Озерское районное потребительское общество и Калининградский областной союз потребительских обществ.