В регионе открылся велосипедный маршрут «Пять шлюзов Мазурского канала»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области появился первый промаркированный велосипедный маршрут «Пять шлюзов Мазурского канала». Он начинается в Железнодорожном, объединяет несколько дорог общего пользования и составляет 62 километра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего по маршруту установлено больше 50 новых знаков. Каждый имеет куар-код, который даёт возможность сориентироваться на местности и выбрать дорогу. Сделаны информационные щиты на всех пяти шлюзах об этих сооружениях, там же есть дорожные карты. Кроме того, в Правдинском округе установлены большие информационные щиты для водителей с предупреждением о движении велосипедистов. Дорожные службы привели в порядок сам маршрут: выровняли грунтовую дорогу грейдером, был сделан покос травы и обрезка кустарников. Территория шлюзов также была облагорожена.

«Сейчас это полноценный первый промаркированный маршрут, причём промаркированный по всем стандартам, - отметил министр по культуре и туризму Андрей Ермак. - Это первый опыт, затем мы планируем работать с маршрутом в Славске, на котором мы были с губернатором. Будем продолжать эту работу».