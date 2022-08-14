В Калининграде «закладчики» наркотиков получили по 5,5 лет «строгача»

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В Калининграде осудили двоих «закладчиков» наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В январе-марте 2021 года двое мужчин устроились на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков. Они получали оптовые партии, расфасовывали «дурь» прятали дозы в тайники. За каждый тайник они получали от 500 до 2000 рублей. При этом, чтобы получить работу, они совместно заплатили администратору магазина 30 тысяч рублей.

Суд приговорил их к 5,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.