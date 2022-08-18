В Калининграде без горячей воды остались Ленинградский и Центральный районы

Пользователей РТС "Северная" ждет две недели закаливания. Фото: Александр Подгорчук

17 августа районная теплостанция «Северная» была остановлена для проведения ремонтных работ на сетях и на самом источнике. Об этом сообщают в администрации города.

«Сроки начала ремонтов три раза переносились из-за логистических сложностей с доставкой комплектующих, однако сейчас эти проблемы устранены, работы выполняются согласно графику» ,- сообщили в администрации.

Чинить будут трубопровод второй магистрали. Около ста двадцати метров теплотрассы, построенной ещё в 1970-х годах, будут заменены трубами нового поколения со сроком безаварийной эксплуатации более сорока лет. Ремонтные работы займут две недели.

Крупнейшая теплостанция нашего города - РТС «Северная» - введена в эксплуатацию в 1976 году. Она снабжает теплом более семисот многоквартирных домов, десятки социальных учреждений Ленинградского и Центрального районов.

Список улиц, жителям которых в ближайшие две недели предстоит закаляться, можно посмотреть здесь.