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Общество18 августа 2022 6:56

Сотрудники МЧС Калининграда за сутки потушили 8 пожаров

Происшествия обошлись без жертв
Юлия ВАРЫХАНОВА
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Сотрудники МЧС России по Калининградской области за сутки приняли меры для ликвидации последствий:

- 9 техногенных пожаров, среди которых: горения бытовых отходов на территории Калининградской области и горения палов сухой травы.

- дорожно - транспортного происшествия с участием двух транспортных средств на автодороге Борское - Гвардейск Гвардейского МО. Напомним, вчера, 17 августа на участке дороги между пос. Борское и г. Гвардейском перевернулся пассажирский автобус.