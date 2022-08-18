Сотрудники МЧС Калининграда за сутки потушили 8 пожаров

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Сотрудники МЧС России по Калининградской области за сутки приняли меры для ликвидации последствий:

- 9 техногенных пожаров, среди которых: горения бытовых отходов на территории Калининградской области и горения палов сухой травы.

- дорожно - транспортного происшествия с участием двух транспортных средств на автодороге Борское - Гвардейск Гвардейского МО. Напомним, вчера, 17 августа на участке дороги между пос. Борское и г. Гвардейском перевернулся пассажирский автобус.