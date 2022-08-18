Возбуждено уголовное дело по факту сексуальных насилий в калининградском детдоме

Председатель СК России А. И. Бастрыкин Фото: Следственный комитет / телеграм.

Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает СК России по Калининградской области.

«На имя Александра Ивановича Бастрыкина поступило обращение с просьбой проверить действия сотрудников детского социального учреждения в Калининградской области, в котором якобы имелись случаи вступления в половую связь между несовершеннолетними воспитанниками. По данному факту следственным управлением СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)» ,- сообщили в ведомстве