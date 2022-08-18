В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 18 августа нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в четверг, 18 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 6 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18:00 без электроэнергии останутся потребители по следующим адресам:

ул. Литовский вал, 61-103, 64, 66, 103а (детский сад №121), 105,

ул. Аксакова, 1-93, 2-60,

ул. Свердлова, 3-25б, 4-26, 27 (школа № 13), 27а, 28-30, 29-33, 40,

Московский пр-кт, 183, 195, 201, 203,

СНТ «Октябрьское»,

СО «Сад № 9»,

ГО «Октябрь»,

ул. Аллея Смелых, 82-86а, 116, 118 (школа № 15),

ул. Откосная, 2.

С 9:30 до 19:00 холодной воды не будет на ул. Горького, 227, ул. Ясной, 3, 5. На Аллее Смелых, 25, 27 отключение воды проведут с 10:00 до 16:00.