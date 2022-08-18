Калининградец пытался сжечь дом бывшей возлюбленной

. Фото: Александр Подгорчук

Житель Нестеровского района после ссоры с сожительницей устроил поджог дома, в котором на тот момент находился её 12-летний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

11 августа пьяный злоумышленник с двумя бутылками с бензином пришёл к дому бывшей возлюбленной. Он забрался на чердак здания, разлил топливо и поджёг его. 32-летняя женщина как раз вернулась домой. Она успела крикнуть мальчику выйти на улицу, а сама побежала тушить огонь.

В это время злоумышленник направился в гараж, собираясь сжечь автомобиль сожительницы, однако машины на месте не оказалось. Тогда он облил и поджёг деревянный пол в сарае возле дома, после чего скрылся с места преступления.

На помощь женщине пришли соседи, вместе им удалось ликвидировать возгорание до приезда сотрудников МЧС.

Полицейские быстро установили личность злоумышленника. Как впоследствии выяснилось, 36-летний мужчина прятался на болоте, а ночью пробрался в один из посёлков. На следующий день злоумышленник пытался уехать в Нестеров на такси, но был задержан.