В Полесске компания погасила долги за электричество после ареста транспорта

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Судебные приставы помогли АО «Янтарьэнергосбыт» взыскать крупный долг за потребленную электроэнергию в Полесском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В течение года организация-должник потребляла электроэнергию, но не оплачивала ее, задолжав 620 тысяч рублей.

Поскольку долг не был погашен добровольно, судебные приставы приняли меры принудительного характера. Было установлено, что в собственности у организации имеется порядка 30 транспортных средств — автобусы, специализированные и легковые автомобили. На весь автопарк был наложен арест.

Чтобы снять ограничения с движимого имущества, должнику пришлось перечислить задолженность в полном объеме на депозитный счет отделения.