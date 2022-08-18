Купальщики повредили два фонтана в Калининграде

За неделю в Калининграде купальщики повредили два фонтана – на Московском проспекте и в сквере у монумента «Мать-Россия». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Были оборваны провода, находящиеся в чаше фонтана, выведены из строя форсунки. Восстановлением за счет средств бюджета занимается «Калининградская служба заказчика», - сообщили в администрации.

Власти напоминают, что купание в фонтане может обернуться острой инфекцией, потому что вода для них не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов. Кроме того, можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветка.

В мэрии Калининграда заявили, что купание в фонтане может быть отнесено к мелкому хулиганству.