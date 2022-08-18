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Общество18 августа 2022 9:15

Телефонные мошенники украли у жительницы Советска 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

Пожилая жительница Советска лишилась 1 млн рублей, поговорив с лжесотрудником банка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

70-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Пенсионерке посоветовали срочно перевести сбережения на безопасный счет, где они будут под защитой. Испугавшись за свои накопления, женщина перечислила почти 800 тысяч рублей, лежавшие в банке, на указанный аферистом счет. Далее она сама сообщила мошенникам, что имеет еще один счет и, решив обезопасить их таким же образом, обналичила 248 тысяч рублей и внесла купюры через банкомат на номера, озвученные злоумышленниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».