Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 248 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 154 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 8,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 17,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 13,

Светлогорский городской округ – 7,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 5.