Калининградцев приглашают бесплатно проверить уровень сахара в крови

. Фото: архив "КП"

Жители Калининграда в пятницу, 19 августа, смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови. Сдать кровь на анализ можно в мобильном центре здоровья Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также получить консультацию специалистов – терапевта, диетолога, дерматолога и врача по медицинской профилактике.

Место проведения акции – площадь Победы, четная сторона тротуара улица Проф. Баранова.

Время – с 10 до 14 часов.

Для наибольшей достоверности исследования специалисты советуют делать его натощак. Если в день проведения анализа крови был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста.