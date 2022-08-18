На улице Мариупольской в Калининграде появится новый сквер

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде на улице Мариупольской появится новый сквер. Сейчас город разрабатывает дизайн-проекты. Новая пешеходная аллея с уютным сквером станет одним из главных объектов благоустройства на этой территории, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Это центральная часть города с кварталами многоэтажной застройки. Местами здесь можно найти и скамейки, и детские или спортивные площадки. Всё это установлено в разные годы, вперемешку с парковками. Сейчас город создает единую концепцию благоустройства, надеюсь, учитывая мнение местных жителей и синхронизируя эти планы с учётом проектов, которые реализуются на соседних территориях: рядом со спорткомплексом «Юность» и частью нашего «Музейного квартала», – заявил Антон Алиханов.

Дизайн-проект предусматривает организацию в этом районе освещения, озеленения, площадок для отдыха. Особо оговаривается создание безбарьерной среды, а также установка скамеек, урн и цветников с повышенным уровнем антивандальности, камер Безопасного города.

Разработку концепции планируется закончить к концу года.