В Калининград перебазировали три истребителя с гиперзвуковыми «Кинжалами»

Три самолета МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» перебазированы на аэродром Чкаловск в Калининграде в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания. Об этом заявили в четверг в Минобороны России, пишет «ТАСС».

В ведомстве уточнили, что в ходе полета отработано взаимодействие с истребительной авиацией 6-й армии Военно-воздушных сил) и противовоздушной обороны, а также морской авиацией Балтфлота.

«На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал», - добавили в Минобороны.

«Кинжал» - новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. В качестве носителя для комплекса были выбраны истребители-перехватчики МиГ-31К и МиГ-31И. Ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей. Скорость ракеты в 10 раз превышает скорость звука, дальность поражения составляет более 2 тыс. км. Ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Комплекс оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.