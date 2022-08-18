В Калининграде по горячим следам задержали грабителя

В Калининграде сотрудники ППС задержали по горячим следам грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью на улице Книжной к стоящему около дома мужчине подошел неизвестный, избил и отобрал сумку, в которой находился кошелек и телефон.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Приметы нападавшего были переданы всем наружным нарядам полиции. В результате схожего по приметам и ориентировке гражданина удалось обнаружить в одном из круглосуточных магазинов. Злоумышленник, как выяснилось, пытался сбыть похищенный телефон другим покупателям.

Потерпевший опознал своего обидчика, в частности, по татуировкам на руках. 38-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он сознался в содеянном, похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».