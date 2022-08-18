В Калининграде проверили качество воздуха из-за горящих торфяников

В Правдинском районе продолжают гореть торфяники на реликтовом болоте Целау. Запах гари жители Калининграда ощутили еще в начале недели, после чего специалисты Роспотребнадзора провели проверку качества атмосферного воздуха. Ее результаты стали известны в четверг, 18 августа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пробы воздуха взяли в 9 точках и проверили их по 12 показателям (среди них: взвешенные вещества, сажа, азота диоксид, серы диоксид), в том числе - образующихся в процессе горения.

- По результатам лабораторных исследований, превышений гигиенических нормативов не установлено, - объявили в Роспотребнадзоре и заверили, что частоту проверок решили увеличить.

По состоянию на сегодняшний день пожар на торфяниках не потушен.