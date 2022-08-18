Еще 150 остановок областных автобусов оснастили QR-кодами

. Фото: Правительство Калининградской области

За прошедшие два с половиной месяца QR-кодами оснастили еще 150 остановок областных автобусов. Как сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры, пассажиры при помощи смартфона могут сканировать код, который выведет на сайт с информацией о времени ожидания автобуса, а также с отображением автобусов на карте.

-Статистика показывает, что пассажиры активно пользуются сервисом. Именно поэтому размещение QR-кодов будет продолжаться на наиболее востребованных направлениях, а это приморские города, пригороды Калининграда, – рассказала руководитель ведомства Евгения Кукушкина.

На табличке с QR-кодом также указан телефон региональной диспетчерской службы – 8 (4012) 378-998, позвонив в которую, пассажиры могут узнать дополнительную информацию о движении автобусов.