В Куликово на 9-летнего мальчика обрушился огромный песчаный склон

. Фото: из архива «КП»

Как выясняется, инцидент в Куликово произошел еще в прошлое воскресенье, 14 августа. Об этом сообщает газета «Волна». По данным издания, дети играли на песчаном склоне в районе казино.

- Когда мой сын добрался примерно до середины, его засыпало песком. Видимо, песчаная стена не выдержала нагрузки, - рассказала мама пострадавшего Ксения. Вытащить ребенка из обвалов песка помогли отдыхавшие поблизости мужчины. Первую помощь до приезда «скорой» оказала отдыхавшая на пляже женщина-врач.

Медики диагностировали у мальчика множественные переломы таза. Сейчас он находится в детской областной больнице Калининграда. После выписки ему предстоит реабилитация.

Друзья Ксении, оставшиеся на пляже, сообщили, что вскоре после обрушения дети снова полезли играть на песчаную стену.

В отделе ГО, ЧС и охраны окружающей среды отметили, что подобный инцидент с пострадавшим произошёл на территории округа впервые. Отдыхающим на побережье настоятельно рекомендуют пользоваться только оборудованными спусками. Не допускается подходить близко к песчаным стенам и тем более - пускать туда детей.